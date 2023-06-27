Золотов объяснил быстрое продвижение "Вагнера" по стране концентрацией сил у Москвы
Бойцы ЧВК "Вагнер" быстро продвигались по территории страны, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены около Москвы. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Росгвардии Виктор Золотов.
"Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения", - сказал он.
"Вагнер" не смог бы взять Москву, отметил Золотов. По его словам, любые провокации в столице, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены.