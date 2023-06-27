Путин поблагодарил весь личный состав ВС, правоохранительных органов и спецслужб

Путин поблагодарил весь личный состав ВС России и силовых структур за верность народу
Российский президент Владимир Путин поблагодарил весь личный состав Вооружённых сил России, правоохранительных органов и спецслужб за верность народу, отвагу и доблесть.
Об этом сообщило РИА Новости.
По словам главы государства, их решимость и мужество, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа.
Также Путин заявил, что народ и армия не поддержали попытку мятежа.
Президент выступает перед военными и сотрудниками правоохранительных органов, которые помогали остановить вооружённый мятеж 24 июня.