Путин поблагодарил весь личный состав ВС, правоохранительных органов и спецслужб

Российский президент Владимир Путин поблагодарил весь личный состав Вооружённых сил России, правоохранительных органов и спецслужб за верность народу, отвагу и доблесть.

Об этом сообщило РИА Новости.

По словам главы государства, их решимость и мужество, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа.

Также Путин заявил, что народ и армия не поддержали попытку мятежа.