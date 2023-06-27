Путин заявил, что армия и народ не были с мятежниками

Ни народ, ни армия России не стояли на стороне мятежников из ЧВК «Вагнер». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, передает РИА Новости.

«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними», - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило избежать крайне опасного развития обстановки в стране.

Ранее в ФСБ сообщили СМИ о прекращении дела о вооруженном мятеже. В ходе расследования было установлено, что мятежники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. До этого стало известно о заведении уголовного дела против основателя ЧВК «Вагнер» по ст. 279 УК (мятеж).

Напомним, что в ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Вооруженный мятеж начался после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по его лагерям. Данная информация была опровергнута в Минобороны и ФСБ.