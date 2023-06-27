Володин призвал проверить покинувших Россию во время мятежа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу думского комитета по безопасности проанализировать, кто уезжал из страны на фоне прошедшего на выходных мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его слова приводит РИА Новости.

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По словам спикера, подобные поступки должны быть наказуемы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил Росавиации опубликовать списки чиновников и бизнесменов, уехавших во время мятежа 24 июня. По его мнению, это позволит разоблачить фейки о «разбежавшихся» российских политиках, распространившихся в соцсетях, которые подрывают доверие к власти.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Затем он предупредил, что бойцы дойдут до Москвы.