Госдума может продлить весеннюю сессию

Депутаты собираются отложить уход на каникулы на неделю. Комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты проект постановления о продлении парламентского сезона.

В проекте постановления предлагается продлить сессию до 6 августа. При этом с 31 июля до 6 августа депутаты будут работать с избирателями в регионах. Затем парламентарии уйдут в ежегодный отпуск.