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Госдума может продлить весеннюю сессию

Депутаты собираются отложить уход на каникулы на неделю. Комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты проект постановления о продлении парламентского сезона.

Госдума может продлить весеннюю сессию
© Российская Газета

Изменения предложены в распорядок работы депутатов. По нынешним правилам, сессия завершилась бы 30 июля.

В проекте постановления предлагается продлить сессию до 6 августа. При этом с 31 июля до 6 августа депутаты будут работать с избирателями в регионах. Затем парламентарии уйдут в ежегодный отпуск.

Предложено рассмотреть проект постановления на пленарном заседании Госдумы 29 июня.