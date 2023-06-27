В России объяснили реакцию США на попытку мятежа

«Они на самом деле не могли понять, чем все это закончится, и сделали такой шаг — раньше времени не высовываться. Но я уверен, что, если бы не дай бог мятеж удался, возникла бы ситуация, когда американцы и НАТО попытались бы ввести войска под предлогом защиты наших ядерных объектов, в основном ядерного оружия. Поэтому очень здорово, что в течение нескольких часов кризис был разрешен и ни одна войсковая часть не поддержала этого путчиста [главу ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина», — сказал сенатор.