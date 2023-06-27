Саудовский принц выразил Путину поддержку в связи с событиями 24 июня

Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону выразил президенту России Владимир Путину поддержку в связи с событиями, которые произошли 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.
«В связи с событиями в России 24 июня Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», — сказано в сообщении.
Lenta.ru: главные новости