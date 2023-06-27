Песков назвал волю Путина главным в урегулировании попытки мятежа

Главными в урегулировании ситуации вокруг попытки мятежа в России стали усилия Президента и его воля не допустить худшего развития событий. Об этом 27 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщала «Парламентская газета», 24 июня Президент России Владимир Путин заявил о попытке вооруженного мятежа со стороны основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. В этой связи в Москве, Подмосковье и Воронежской области был введен режим контртеррористической операции. В других регионах, в том числе в Ростовской, Калининградской, Тульской и Тверской областях, в этот день были усилены меры безопасности и отменены массовые мероприятия.

Представитель Кремля отметил, что была проделана огромная работа для недопущения худшего сценария, при этом события 24 июня не пошатнули позиции власти. Также он констатировал, что в настоящее время звучит много оценок этих событий со стороны псевдополитологов и псевдоэкпертов, которые не имеют отношения к реальности. По его мнению, события вокруг неудачной попытки мятежа демонстрируют высокий уровень консолидации общества и политических сил вокруг Президента.

В этой связи Песков выразил надежду, что все участники договоренностей будут четко следовать им и выполнять данные обещания.