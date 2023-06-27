Кремль отреагировал на сообщения о скорых переговорах по урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал информацию западных СМИ о том, что в июле состоятся переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Песков заявил, что в Кремле ничего об этом не знают.

«Кремлю об этом неизвестно», — сказал он.

Ранее немецкий портал Tagesschau писал, что в июне в Копенгагене прошла секретная встреча по мирному урегулированию на Украине. Отмечалось, что на ней присутствовали представители многих государств, в том числе западных. Дипломаты из этих стран решили провести официальные мирные переговоры по украинскому вопросу в июле. Ни на Украине, ни в РФ не было заявлений о том, что официальные переговоры могут состояться в июле.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.