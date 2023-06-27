Президент Владимир Путин обратится в Кремле к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок во время мятежа и участвовали в его пресечении. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что 23 и 24 июня силы ЧВК «Вагнер» под предводительством Евгения Пригожина устроили вооруженный мятеж. Они захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а также выдвинулись на Москву.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ и дальнейшей деэскалации. 27 июня стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина прекращено.