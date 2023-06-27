Верховный суд запрет иноагентам быть наблюдателями на выборах
Иностранным агентам нельзя быть наблюдателями на выборах. Такое решение содержится в постановлении пленума Верховного суда РФ.
В решении отмечается, что иноагентам также запрещено участвовать в избирательных кампаниях и содействовать каким-либо результатам на выборах, а также влиять на регистрацию, отказ в регистрации кандидатов или на их избрание.
«С учетом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме», — цитирует РИА «Новости» постановление.
Ранее сообщалось, что в Минюсте обсуждают возможность проведения политологических экспертиз. По задумке ведомства, иноагенты смогут заказать такое исследование, чтобы попытаться избавиться от своего статуса, при этом суд будет опираться на экспертное мнение в непростых экстремистских делах.