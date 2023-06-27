Верховный суд запрет иноагентам быть наблюдателями на выборах

Иностранным агентам нельзя быть наблюдателями на выборах. Такое решение содержится в постановлении пленума Верховного суда РФ.

В решении отмечается, что иноагентам также запрещено участвовать в избирательных кампаниях и содействовать каким-либо результатам на выборах, а также влиять на регистрацию, отказ в регистрации кандидатов или на их избрание.

«С учетом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме», — цитирует РИА «Новости» постановление.