Захарова высмеяла запись CNN с признанием Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что CNN может подтвердить, что США являются страной агрессором. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на публикацию американского телеканала аудиозаписи, на которой экс-президент США Дональд Трамп предположительно раскрывает своим помощниками секретные файлы Пентагона с планами нападения на Иран .

"Трамп раскрывает своим сотрудникам секретную информацию о плане нападения на Иран. Запись якобы была сделана в 2021 году. Сенсация дня, не меньше. Если CNN найдет заявления [бывшего советника президента США по нацбезопасности] Джона Болтона начала 2000-х о том же самом, то пазл сложится: США - страна-агрессор, независимо от администрации", - написала Захарова.

Информация о записи появилась еще в начале июня, но 27-ого числа CNN опубликовал новые подробности. В частности, телеканал утверждает, что Трамп якобы показывал своим помощникам секретные данные будучи уже бывшим президентом США. Политик сам факт нахождение у него документа о нападении на Иран отрицает. При этом ему уже предъявили обвинение по 37 пунктам, связанным с ненадлежащим хранением более чем 100 секретных документов.