Минтруд предложил проект единой анкеты для чиновников и право кадровиков проверять их

В Минтруде захотели усилить борьбу с коррупцией среди чиновников - ведомство предложило проект единой анкеты для чиновников и право кадровиков проверять их, сообщает телеканал РБК.

Предполагается внести изменения в закон "О системе государственной службы в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты" - по предложенному законопроекту, кадровые службы ведомства получат возможность проверять конкретных сотрудников через запросы в профильные государственные структуры.

"Единая форма [анкеты] обеспечит общий стандарт данных о гражданине, упростит взаимодействие с иными информационными системами для оперативной проверки. Таким образом, законопроект направлен на обеспечение цифровизации кадровой работы в государственных и муниципальных органах", - рассказали в Минтруда.