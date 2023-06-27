Лавров рассказал об альтернативе доминированию Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вместе с КНР Москва предлагает международному сообществу конструктивную альтернативу политике глобального доминирования Запада. Его слова приводит ТАСС .

В видеообращении к участникам VIII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» Лавров отметил, что Россия и Китай формируют условия для многополярного миропорядка и стремятся учесть интересы всех государств, а также самобытность всех народов. Министр добавил, что текущую ситуацию следует считать «переломным моментом мирового развития».