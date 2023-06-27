В постпредстве России при ООН сообщили о попытках США вербовать дипломатов

Американские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатических сотрудников, осуществляющих работу в постоянном представительстве России при ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампостпреда РФ при международной организации Марию Заболоцкую.

По ее словам, к постпредству РФ и его сотрудникам власти Соединенных Штатов продолжают целенаправленно применять комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности взаимодействия Москвы с ООН. Также оказывается психологическое давление на российских дипломатов.

«Как еще объяснить все более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб, которые подходят к сотрудникам на улице и в аэропорту», - задалась вопросом дипломат.

Заболоцкая также указала, что в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах используется контекстная реклама для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР США. Кроме того, у постпредства, его жилого комплекса, а также по маршрутам российских дипломатов до места работы и обратно регулярно расклеиваются агитационные листовки аналогичного содержания.