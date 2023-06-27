Политолог объяснил, почему США дистанцировались от мятежа в России

США дистанцировались от вооруженного мятежа в России, поскольку он провалился. Такое мнение в беседе с газетой "Взгляд" озвучил политолог-американист Малек Дудаков, комментируя обращение Госдепартамента к зарубежным коллегам с просьбой не освещать события 24 июня.
Собеседник подчеркнул, что Вашингтон во внешней политике преследует только собственную выгоду.
"Тогда, 24 июня, многое было непонятно. Западные эксперты гадали, чем могут закончиться происходящие в России события. Штаты — государство прагматичное. Если бы мятеж в России пошел по другому сценарию, то в Вашингтоне непременно бы звучали совершенно иные призывы и заявления", — отмечает собеседник.
Он добавил, что когда российскому руководству удалось стабилизировать ситуацию, политики и СМИ в США быстро сменили риторику, отстранившись от мятежа, чтобы окончательно не испортить отношения с Москвой.
По информации портала Axios, государственный секретарь США Энтони Блинкен выдал срочную телеграмму, запрещающую сотрудникам Госдепартамента комментировать события, связанные с частной военной компанией "Вагнер". Если же дипломатов спросят об этом представители иностранных правительств, они должны ответить только, что "США следят за ситуацией".
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