Политолог объяснил, почему США дистанцировались от мятежа в России

США дистанцировались от вооруженного мятежа в России, поскольку он провалился. Такое мнение в беседе с газетой "Взгляд" озвучил политолог-американист Малек Дудаков, комментируя обращение Госдепартамента к зарубежным коллегам с просьбой не освещать события 24 июня.

Собеседник подчеркнул, что Вашингтон во внешней политике преследует только собственную выгоду.

"Тогда, 24 июня, многое было непонятно. Западные эксперты гадали, чем могут закончиться происходящие в России события. Штаты — государство прагматичное. Если бы мятеж в России пошел по другому сценарию, то в Вашингтоне непременно бы звучали совершенно иные призывы и заявления", — отмечает собеседник.

Он добавил, что когда российскому руководству удалось стабилизировать ситуацию, политики и СМИ в США быстро сменили риторику, отстранившись от мятежа, чтобы окончательно не испортить отношения с Москвой.