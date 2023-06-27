В Госдуме рассказали о четком сигнале Западу в обращении Путина

Президент России Владимир Путин в своем обращении вечером 26 июня отправил Западу четкий сигнал о российском обществе. Об этом рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что глава государства в своем послании дал понять, что российской общество монолитно, и никакие попытки внутреннего мятежа не помешают проведению спецоперации на Украине.

«Западу отправлен четкий посыл, что инсинуации в тылу российского общества бесполезны», — подчеркнул Белик, добавив, что любые попытки госпереворота обречены на неудачу, поскольку встречают отторжение среди населения.