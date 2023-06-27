Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского

Американские власти могли послать сигнал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с его обвинениями в адрес Москвы по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, чтобы «поставить его на место», сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал заявление представителя Белого дома Джона Кирби, который «отмежевался от очередных обвинений Киева». Как считает парламентарий, «это либо означает желание показать американцам и миру, что у администрации Байдена на Украине все в целом под контролем (на Западе начинают нервничать, когда речь заходит о ненадежности атомных станций или ядерного потенциала); либо стремление поставить на место Зеленского и дать ему понять, чтобы не лез в ядерную тематику».

Также Пушков указал, что еще одним вариантом может быть «нежелание разогревать эту тему вообще», чтобы ее не восприняли как провокацию в Москве. Сенатор назвал все три версии самыми вероятными.

«Однако видеть здесь серьезный сдвиг в позиции США нет оснований», — отметил политик.