Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского
Американские власти могли послать сигнал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с его обвинениями в адрес Москвы по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, чтобы «поставить его на место», сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал заявление представителя Белого дома Джона Кирби, который «отмежевался от очередных обвинений Киева». Как считает парламентарий, «это либо означает желание показать американцам и миру, что у администрации Байдена на Украине все в целом под контролем (на Западе начинают нервничать, когда речь заходит о ненадежности атомных станций или ядерного потенциала); либо стремление поставить на место Зеленского и дать ему понять, чтобы не лез в ядерную тематику».
Также Пушков указал, что еще одним вариантом может быть «нежелание разогревать эту тему вообще», чтобы ее не восприняли как провокацию в Москве. Сенатор назвал все три версии самыми вероятными.
«Однако видеть здесь серьезный сдвиг в позиции США нет оснований», — отметил политик.
Ранее Кирби заявил, что Вашингтон не видит никаких свидетельств того, что есть угроза подрыва Запорожской АЭС, как об этом утверждают украинские власти. Также, по его словам, США не видят каких-либо сведений, указывающих на намерение РФ применить ядерное оружие на Украине.