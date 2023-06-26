Путин провел разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в связи с попыткой мятежа в России 24 июня. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.

© Администрация президента РФ

— По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня, — говорится в материале.

После получения информация эмиратский лидер заявил о полной поддержке действий Путина, передает сайт Кремля.

Сейчас Путин проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств. В нем участвуют главное военное руководство страны.

Вечером 26 июня состоялось выступление Путина. В своей речи российский лидер поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, отметив, что любые шантаж и смута обречены на провал.