Обращение президента России Владимира Путина. Главное
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В своем выступлении он рассказал о ситуации с ЧВК «Вагнер». «Рамблер» собрал основные тезисы его выступления.
Глава государства поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, отметил, что любой шантаж и смута обречены на провал.
Организаторы мятежа предали народ и тех, кого втянули в мятеж, заявил президент РФ.
Враги России хотели, чтобы страна захлебнулась в кровавой междоусобице, они просчитались, заявил Путин.
Твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество, отметил Путин.
Президент заметил, что мужество и самопожертвование павших в ходе субботних событий героев-летчиков уберегли государство от ужасных последствий.
Глава государства подчеркнул, что «вагнеровцы» — тоже патриоты России, их попытались использовать втемную против братьев по оружию, которые вместе сражались за будущее страны.
Путин поблагодарил солдат компании, которые остановились у последней черты, не пошли на кровопролитие.
Президент заметил, что «вагнеровцы» могут сделать выбор между тремя вариантами: уходом в Белоруссию, возвращением домой и подписанием контракта с Минобороны РФ.
Кроме того, Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за значительный вклад в разрешение ситуации.