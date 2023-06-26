Обращение президента России Владимира Путина. Главное

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В своем выступлении он рассказал о ситуации с ЧВК «Вагнер». «Рамблер» собрал основные тезисы его выступления.

Глава государства поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, отметил, что любой шантаж и смута обречены на провал.

Организаторы мятежа предали народ и тех, кого втянули в мятеж, заявил президент РФ.

Враги России хотели, чтобы страна захлебнулась в кровавой междоусобице, они просчитались, заявил Путин.

Твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество, отметил Путин.

Президент заметил, что мужество и самопожертвование павших в ходе субботних событий героев-летчиков уберегли государство от ужасных последствий.

Глава государства подчеркнул, что «вагнеровцы» — тоже патриоты России, их попытались использовать втемную против братьев по оружию, которые вместе сражались за будущее страны.

Путин поблагодарил солдат компании, которые остановились у последней черты, не пошли на кровопролитие.

Президент заметил, что «вагнеровцы» могут сделать выбор между тремя вариантами: уходом в Белоруссию, возвращением домой и подписанием контракта с Минобороны РФ.