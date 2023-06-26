Песков анонсировал ряд важных заявлений Путина

Песков: Путин сегодня вечером сделает ряд важных заявлений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вечером 26 июня Владимир Путин сделает ряд важных заявлений. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на «Первый канал» .
Отмечается, что президент выступит из Кремля.
«Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля», – заявил Песков.
Содержание обращения президента пока остаётся неизвестным.
Ранее Песков рассказал о докладах Путину в связи с попыткой мятежа.
Рамблер: главные новости