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Песков: Путин сегодня вечером сделает ряд важных заявлений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вечером 26 июня Владимир Путин сделает ряд важных заявлений. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на «Первый канал» .

Песков анонсировал ряд важных заявлений Путина
© РИА Новости

Отмечается, что президент выступит из Кремля.

«Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля», – заявил Песков.

Содержание обращения президента пока остаётся неизвестным.

Ранее Песков рассказал о докладах Путину в связи с попыткой мятежа.

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