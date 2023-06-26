Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в понедельник, 26 июня.

По словам президента, «любой шантаж» и любые попытки устроить в России внутреннюю смуту будут обречены на провал. Путин считает, что решающую роль в остановке мятежа сыграл патриотический настрой россиян, консолидация всего общества РФ.

Бойцов ЧВК "Вагнер" попытались использовать втемную, заявил президент РФ.

Президент РФ поблагодарил тех солдат "Вагнера", которые остановились у последней черты, не пошли на кровопролитие

Путин предложил бойцам "Вагнера" подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Он заверил, что данное им обещание будет исполнено.