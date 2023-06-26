МИД РФ: Запад сделал из Украины международную террористическую ячейку

Запад сделал из Украины новую международную террористическую ячейку и инструмент вооруженной борьбы против России . Об этом заявили участники коллегии МИД РФ , состоявшейся под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова 26 июня.

«Западники выбрали Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против нашей страны, взрастив в Киеве неонацистский режим и превратив Украину в новую международную террористическую ячейку», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Коллегия отметила, что англосаксы в взяли на себя роль поставщика Киеву вооружений и разведданных. В результате кризис распространился не только по Европе и США, он прояился еще и на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и даже Арктике, указали участники встречи.