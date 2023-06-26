Лавров заявил о проверке причастности западных разведок к ситуации 24 июня
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров сообщил о проверках со стороны спецслужб РФ причастности западных разведслужб в ситуации, которая произошла 24 июня. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что в ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Это случилось после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по его лагерям. Данная информация была опровергнута в Минобороны и ФСБ.
Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила об успешных переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Отмечалось, что основатель ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию. Гарантией ухода Пригожина является «слово президента России» Владимира Путина, указал Песков.