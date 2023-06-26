Лавров заявил о проверке причастности западных разведок к ситуации 24 июня

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров сообщил о проверках со стороны спецслужб РФ причастности западных разведслужб в ситуации, которая произошла 24 июня. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что в ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Это случилось после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по его лагерям. Данная информация была опровергнута в Минобороны и ФСБ.