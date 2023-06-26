Лавров: разведка США могла не рассказывать о подготовке мятежа в надежде, что он удастся

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT, комментируя сообщения западных СМИ, выразил мнение, что разведка США могла не рассказывать о подготовке мятежа в надежде, что он удастся.

«Ну во-первых, они сообщили, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже. Но решила об этом никому не рассказывать. Видимо, в надежде на то, что мятеж удастся», — сказал он.

По его словам, на эту же мысль его сподвигает сообщение CNN со ссылкой на аналитиков американской разведки, где было сказано, что попытка вооружённого мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет «намного более кровавой, чем это было на самом деле».