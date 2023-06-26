Косачев: политика стран ЕС ведет Европу в пропасть

Безответственная по отношению к окружающему миру политика стран Европейского союза (ЕС) ведет Европу в пропасть . Так заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал RT слова министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о том, что Европа приближается к катастрофе.

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В понедельник Сиярто опубликовал пост, в котором указал, что Европа приближается к катастрофе, поскольку там не утихает военный психоз. По его словам, ситуация вряд ли изменится после совещания глав МИД стран Евросоюза, запланированного на понедельник.

Косачев выразил мнение, что, продолжая поддерживать военный конфликт на Украине, ЕС демонстрирует слепую веру в собственную «богоизбранность» и право управлять человечеством, при этом заметен панический страх стран перед изменениями мироустройства, которые ведут к значительному ущербу для них.

Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что мышление стоящих за НАТО и ЕС политиков «в корне неверно» и «порочно». Они не допускают и мысли, что «модель, которую они навязали миру» может повернуться против них», считает Косачев.

«Поэтому с сожалением констатирую, что министр иностранных дел Венгрии глубоко прав, а Европа, при ее нынешней, совершенно безответственной по отношению к окружающему миру политике, катится в пропасть», — сказал он