В Госдуме предложили Киеву переименовать Евросоюз

Ранее Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка предложила переименовать Запорожье из-за несоответствия нормам украинского языка. Как считают специалисты, в названии города содержатся отсылки к "российской имперской политике".

По словам Шеремета, киевские власти повторяются с историей о переименовании городов, то же самое в свое время было с Крымом.

"Но я бы предложил им мыслить шире и начать с переименования Евросоюза в Евроконфуз. Пусть шире смотрят на вещи, а то выглядят как-то жалко вместе со своим Зеленским", - сказал российский парламентарий.

Он назвал инициативу с переименованием Запорожья абсурдом и подчеркнул, - чтобы в Киеве ни выдумывали, этот город навсегда останется русским.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.