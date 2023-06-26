Посол Молдавии в Москве Дарий заявил, что обсудил в МИД РФ двусторонние отношения

Ранее стало известно, что посла вызвали в российское дипведомство. 22 июня посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в молдавский МИД из-за слов врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о гипотетическом ответе со стороны РФ на обстрел Чонгарского моста.

В этот же день руководитель парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Российская Федерация "всеми силами" пытается помешать процессу евроинтеграции республики. Он добавил, что его коллега по партии, депутат Андриан Кептонар, выступил с инициативой, которая предполагает сокращение количества российских дипломатов.