Путин переговорил с президентом Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В релизе говорится, что глава Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи попыткой вооруженного мятежа в РФ 24 июня.

Кроме того, стороны обсудили перспективы дальнейшего развития между Москвой и Тегераном с акцентом на практическую реализацию договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта.

Также Путин и Раиси затронули ряд вопросов международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и урегулирование в Сирии. Президент Путин в свою очередь поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам. Курбан-байрам - исламский праздник, отмечающийся через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в память жертвоприношения Ибрахима (в Христианстве - Авраам).