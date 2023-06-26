Путин поприветствовал участников форума "Инженеры будущего - 2023"

Развитие и модернизация промышленности является безусловным приоритетом России, поэтому власти будут и дальше стимулировать внедрение новейших технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам XI международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего - 2023".

"Развитие и модернизация промышленности - наш безусловный приоритет, поэтому будем и дальше стимулировать внедрение новейших технологий, цифровых решений, передовых экологических стандартов, вместе с бизнесом, с регионами, наукой - обновлять программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров для таких базовых, системообразующих отраслей, как машиностроение, судо- и авиастроение, станко- и приборостроение, робототехника и электроника, выпуск промышленного и энергетического оборудования", - отметил глава государства.

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Он подчеркнул, что это не просто отрасли будущего, а "громадное пространство для самореализации и профессионального роста".

Президент пожелал успехов всем молодым людям, которые трудятся на отечественных предприятиях и заводах, а также выпускникам школ, колледжей, техникумов и вузов, планирующим связать свою жизнь с реальным производством, с работой в российской индустрии.

Обращаясь к участникам форума, Путин отметил символизм того, что мероприятие проходит на тульской земле, которая всегда славилась своими мастерами, династиями рабочих, инженеров, оружейников.

"Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание ее конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальных рынках, решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны", - указал Путин.

Именно поэтому, отметил он, так важно, что на российские предприятия приходит все больше молодых профессионалов - компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, готовых брать на себя ответственность, предлагать нестандартные решения.

"Именно такие люди, и молодежь, и опытные специалисты, коллективы наших предприятий, обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей для жизни страны продукции - гражданской и оборонной", - сказал он.