Стало известно о возможном объединении двух российских партий

Партия роста и «Новые люди» могут объединиться перед выборами. Об этом, допуская полноценное слияние двух организаций, «Коммерсанта».

Лидеры двух партий Алексей Нечаев и Борис Титов во вторник, 27 июня, проведут пресс-конференцию, на которой, по данным собеседников издания, речь пойдет о предвыборном союзе. Об объединении говориться не будет, но в перспективе возможно слияние двух партий.

«По моим данным, процесс объединения так или иначе идет. Не уверен, что прямо так будет заявлено на предстоящей пресс-конференции, скорее пока они скажут только об объединении усилий на выборах», — сказал источник, близкий к одной из российских партий.

Предполагается, что две организации впоследствии выдвинут единых кандидатов. По информации собеседников издания, возможный процесс объединения — инициатива «Новых людей», а о позиции Титова по этому вопросу, в свою очередь, однозначной ясности нет.