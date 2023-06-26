В ГД оценили предложение Запада о сроках мирных переговоров по Украине

Начиная с 2014 года Россия стремилась к мирным переговорам и по разным причинам они срывались, нас даже обманывали руководители других государств. Мы были, есть и остаемся сторонниками мирного урегулирования дипломатическим путем. Однако переговоры могут начаться только тогда, когда стороны захотят их вести. К вопросу переговоров мы относимся позитивно, но с соблюдением всех интересов РФ, — сказал депутат.