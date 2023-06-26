Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани позвонил президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидер Катара выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня. Президент России тепло поздравил эмира с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам.

Обе стороны отметили высокий уровень российско-катарского сотрудничества, а также подтвердили взаимную заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах. Также дана позитивная оценка итогам состоявшегося на прошлой неделе визита в Россию главы МИД Катара Мухаммеда Бен Абдельрахмана Аль Тани.

Напомним, что в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Вооруженный мятеж начался после того, как Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по лагерям ЧВК — эту информацию опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.