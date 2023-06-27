Россия вновь поднимет тему диверсий на «Северных потоках» в Совбезе ООН
Москва не позволит «замести её под ковёр», отметил первый зампостпреда нашей страны при организации Дмитрий Полянский.
«Мы неоднократно призывали эти три страны — Данию, Германию и Швецию — подключить нас к расследованию и информировать нас о его состоянии. Они отказали. Мы опубликовали эту переписку. Вопиющая ситуация заключается в том, что они полностью отказываются предоставить нам какую-либо информацию, утверждают, что она секретная», — отметил Полянский.
Он подчеркнул, что в свете этих событий необходимо понять реальную степень готовности этих стран к сотрудничеству.
Зампостпреда России при ООН также завил, что государства, ведущие расследования ЧП на «Северных потоках», должны сообщать об их ходе Совбезу Организации Объединённых Наций.