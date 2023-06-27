«Мы неоднократно призывали эти три страны — Данию, Германию и Швецию — подключить нас к расследованию и информировать нас о его состоянии. Они отказали. Мы опубликовали эту переписку. Вопиющая ситуация заключается в том, что они полностью отказываются предоставить нам какую-либо информацию, утверждают, что она секретная», — отметил Полянский.