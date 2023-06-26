Стало известно о контакте посольства США в Москве с МИД РФ из-за мятежа

Посольство США в Москве контактировало с российским МИД по теме безопасности на фоне мятежа, который устроил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Посольство контактировало путем электронной переписки", - сказал источник, отвечая на вопрос о контакте американского США в РФ Линн Трейси с МИД РФ по теме безопасности посольства.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что президент США Джо Байден не предпринимал попыток связаться с российским лидером Владимиром Путиным на фоне ситуации с частной военной компанией "Вагнер".