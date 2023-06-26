$84.08+0.4791.49-0.45

Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда по России

Депутаты «Единой России» попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита в российских регионах. Об этом пишут «Известия».

Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда по России
© Unsplash

В письме в Генпрокуратуру депутат Госдумы Александр Якубовский упомянул инцидент с отравлением 101 человека шаурмой в Братске. Он уточнил, что летом высок риск роста таких случаев среди потребителей, приобретающих еду в летних кафе и заведениях, торгующих фастфудом.

«Согласно постановлению правительства, которым был введен мораторий на проверку, Генеральная прокуратура имеет право возобновить контроль, если есть угроза жизни и здоровью граждан», — сообщил парламентарий.

По мнению Якубовского, «почти всегда это элементарная халатность» со стороны предпринимателей.

Ранее стало известно, что прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту массового отравления курсантов Уральского юридического института МВД.

Lenta.ru: главные новости