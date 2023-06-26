"Известия": в Совфеде хотят ужесточить наказание за утечки персональных данных

В Совете Федерации Российской Федерации начали разрабатывать новую версию законопроекта, который предполагает более крупные штрафы за утечку персональных данных. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

© Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В публикации отмечается, что предыдущая версия законопроекта предусматривала штрафы до 2 млн. рублей и уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы в особо тяжких случая. По словам члена конституционного комитета Совфеда и зампреда совета по развитию цифровой экономики при палате Артема Шейкина, создатели платформ, которые распространяют персональными данными граждан, должны отвечать по всей строгости закона.

Он подчеркнул, что в связи с подобной ситуацией разрабатывается законопроект, который предусматривает штраф до 700 тыс рублей или лишение свободы до пяти лет, либо принудительные работы на тот же срок. В случае, если персональная информация распространяет группой лиц, то им грозят штрафы до 3 млн рублей вместе со лишением свободы на срок до 10 лет.