В Чехии высказались насчет сокращения штата посольства в Москве

«Все дипломаты и сотрудники [посольства] в порядке и выполняют свою работу», — отметил дипломат после заседания штаба МИД по преодолению кризисных ситуаций.

В мае Ян Липавский заявил, что чешская дипломатия основана на том, что Россия будет угрозой еще в течение десяти лет. По его мнению, Европа не готова к затяжной конфронтации с Москвой, но с принятием новых пакетов санкций она приближается к «наиболее выгодной позиции».