Госсекретарь США прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер»

Ситуация, произошедшая накануне в России, вокруг ЧВК «Вагнер» является внутренним делом РФ. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN, передает ТАСС.

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Отвечая на вопрос, чем, как он считает, подобные события могут грозить российскому руководству, Блинкен сказал, что «не хотел бы спекулировать на эту тему».

«В первую очередь это внутреннее российское дело», — подчеркнул он.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».