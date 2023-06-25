В России отреагировали на осведомленность США в подготовке мятежа

«Для сравнения, когда несколько лет назад готовился военный переворот в Турции, мы предупредили [турецкого лидера Реджепа Тайипа] Эрдогана о подготовке, и попытка переворота была пресечена. Иначе этот переворот посеял бы только хаос», — сообщил собеседник «Ленты.ру».



«Американцам только это и требовалось получить от ситуации. Поэтому пусть это останется на их совести. Мы не рассчитываем на их помощь, зная, что в тяжелый момент они не просто руку не протянут, а скорее подтолкнут. Мы примем это к сведению», — заключил Джабаров.