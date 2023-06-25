Путин о спецоперации: уделяю первостепенное внимание
Президент России Владимир Путин в интервью журналисты Павлу Зарубину заявил, что вопросам спецоперации уделяет первостепенное внимание. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Зарубин спросил главу государства о том, как много времени он уделяет ходу специальной военной операции.
«Первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается», - подчеркнул Путин.
Президент пояснил, что в течение дня проводит совещания, встречи, беседует по телефону.
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