Лавров прокомментировал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе РФ
Слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе, якобы исходящей от РФ, являются «бурным потоком сознания». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает сайт внешнеполитического ведомства.
В эфире телеканала «Россия» Лаврова попросили прокомментировать высказывания Байдена и Зеленского.
Первый заявил, что «угроза применения Россией ядерного оружия реальна», а второй – что если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине, то «мир найдет способ ликвидировать его».
Лавров ответил, что ему трудно комментировать то, что в последнее время говорит президент США. Это объективная сложность: слова американского лидера стало трудно истолковывать всем экспертам.
«Сейчас не стал бы придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента», - сказал министр.
По поводу высказывания Зеленского Лавров отметил, что «это еще более бурный поток сознания». Комментировать такие вещи должны люди, имеющие медицинское образование, вроде фон дер Ляйен.
Глава МИД добавил, что негативный словесный поток в адрес России и ее властей льется со стороны людей, которые «многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность».