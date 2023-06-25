Лавров прокомментировал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе РФ

Слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе, якобы исходящей от РФ, являются «бурным потоком сознания». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает сайт внешнеполитического ведомства.

В эфире телеканала «Россия» Лаврова попросили прокомментировать высказывания Байдена и Зеленского.

Первый заявил, что «угроза применения Россией ядерного оружия реальна», а второй – что если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине, то «мир найдет способ ликвидировать его».

Лавров ответил, что ему трудно комментировать то, что в последнее время говорит президент США. Это объективная сложность: слова американского лидера стало трудно истолковывать всем экспертам.

«Сейчас не стал бы придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента», - сказал министр.

По поводу высказывания Зеленского Лавров отметил, что «это еще более бурный поток сознания». Комментировать такие вещи должны люди, имеющие медицинское образование, вроде фон дер Ляйен.