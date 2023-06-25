Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала высказывания главы внешнеполитического ведомства Чехии Яна Липавского о каникулах в Крыму.

Отмечается, что лидеры западных стран положительно отнеслись к вооруженному мятежу, поднятому ЧВК «Вагнер» в субботу, 24 июня, в России. В течении дня они провели консультации между собой, а также сделали ряд заявлений.

В частности, Липавский, с расчетом на изменение положения в зоне спецоперации, написал, что видит, как «приближаются его летние каникулы в Крыму».

Захарова с юмором отметила, что «верит» словам Яна.

«Верю, что Ян - человек слова. Номер забронирован. Ждём», - пояснила дипломат.