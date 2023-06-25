Мария Захарова отреагировала на высказывания Липавского о Крыме
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала высказывания главы внешнеполитического ведомства Чехии Яна Липавского о каникулах в Крыму.
Отмечается, что лидеры западных стран положительно отнеслись к вооруженному мятежу, поднятому ЧВК «Вагнер» в субботу, 24 июня, в России. В течении дня они провели консультации между собой, а также сделали ряд заявлений.
В частности, Липавский, с расчетом на изменение положения в зоне спецоперации, написал, что видит, как «приближаются его летние каникулы в Крыму».
Захарова с юмором отметила, что «верит» словам Яна.
«Верю, что Ян - человек слова. Номер забронирован. Ждём», - пояснила дипломат.
Ранее Захарова раскритиковала ООН за игнорирование подрыва аммиакопровода украинскими военными.
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