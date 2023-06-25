В Крыму начали подготовку запросов в Конституционный суд

Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу о легитимности решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, сообщил член местного заксобрания Сергей Трофимов.

«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный Суд. Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», — цитирует РИА Новости Трофимова.

Он отметил, что второй запрос касается толкований положений Конституции России.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.