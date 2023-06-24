Клишас призвал продолжать соблюдать ограничения в связи с режимом КТО

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что режим контртерроретической операции (КТО) продолжает действовать и призвал соблюдать установленные ограничения.

"Режим КТО продолжает действовать, поэтому все должны соблюдать установленные в законе ограничения", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

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Как ранее сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), в целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции. НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях в условиях режима контртеррористической операции.

Согласно действующему законодательству РФ, при введении режима КТО допускается применение таких мер и временных ограничений, как проверка документов у граждан, усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, а также обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, контроль телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, приостановление деятельности опасных производств и организаций, приостановление оказания услуг связи или их ограничения и других.

Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам назвал действия структур ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, заверив, что меры в отношении мятежников будут жесткими.