В Липецкой области начали отменять ограничения
В Липецкой области начинают отменять введенные ранее ограничения. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в ближайшее время будет открыто движение на региональных трассах. Он уточнил, что в некоторых района уже приступили к восстановлению дорожного полотна.
«Здесь не сложно, сделаем быстро», — отметил он.
Артамонов поблагодарил коллег и жителей региона, которые встали на защиту интересов страны и «сделали это с честью и достоинством».
«Липецкая область не подведет президента и Россию», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области экскаваторами перекопали части дорог регионального значения для полной остановки проезда техники по трассам. Для того чтобы приостановить движение, дорожное полотно намеренно повредили.
24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.