В Липецкой области начали отменять ограничения

В Липецкой области начинают отменять введенные ранее ограничения. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в ближайшее время будет открыто движение на региональных трассах. Он уточнил, что в некоторых района уже приступили к восстановлению дорожного полотна.

«Здесь не сложно, сделаем быстро», — отметил он.

Артамонов поблагодарил коллег и жителей региона, которые встали на защиту интересов страны и «сделали это с честью и достоинством».

«Липецкая область не подведет президента и Россию», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области экскаваторами перекопали части дорог регионального значения для полной остановки проезда техники по трассам. Для того чтобы приостановить движение, дорожное полотно намеренно повредили.