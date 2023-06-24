ЧВК "Вагнер" останавливает движение колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря. Об этом заявил глава "Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале.

"Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - сказал он.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что президенты России и Белоруссии обсуждали ситуацию вокруг ЧВК и договорились о совместных действиях. После этого Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по итогам которых была достигнута договоренность об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России, был подготовлен вариант "развязки ситуации", который предусматривал и гарантии безопасности для бойцов военной компании.