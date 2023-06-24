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Захарова призвала делающих выбор не совершать предательство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала всех, кто сейчас стоит перед выбором, не совершать предательство.

Захарова призвала делающих выбор не совершать предательство
© РИА Новости

"Я обращаюсь ко всем тем, кто сейчас находится перед решением, от которого зависит не только их жизнь, но и жизнь всей страны. Братья, есть исторический момент, когда личное внутреннее ощущение даже стопроцентной правоты должно отойти на второй план", - сказала дипломат в своем обращении из Троице-Сергиевой лавры, которое было опубликовано в ее Telegram-канале.

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Захарова также привела пример того, что на века и тысячелетия стало символом предательства.

"Вы вспомните, главным предателем на нашей планете считается Иуда, - продолжила она. - Когда его спросили, где молится Иисус Христос, где он находится, он сказал, что в Гефсиманском саду, и даже привел туда. Он сказал правду и показал верно, только, говоря эту правду, он совершал самое страшное предательство не только в своей жизни, но в истории человечества". "Не повторяйте этих ошибок. Будьте смелыми, будьте верными, будьте защитниками страны и народа", - призвала дипломат.

Официальный представитель МИД отметила, что записывает обращение в том месте, где находятся мощи Сергия Радонежского. "Святого, который является покровителем нашей страны, нашего народа, - сказала она. - Того самого, который сумел во времена братоубийственной смуты и междоусобицы сплотить народ перед лицом внешнего врага ради будущего. Сколько тогда, <...> много веков назад, было споров, мнений, предательств, подвигов, но он смог вывести людей из этой тьмы".

"Вот сейчас все, что нам необходимо, - это единение, наше единство. Именно в нем сила, именно в этом единстве правда", - заключила Захарова.

О мятеже

Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Нарышкин заявил о провале мятежа Пригожина

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам в субботу назвал действия структур ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, заверив, что меры в отношении мятежников будут жесткими.

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