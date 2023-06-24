Захарова призвала делающих выбор не совершать предательство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала всех, кто сейчас стоит перед выбором, не совершать предательство.

"Я обращаюсь ко всем тем, кто сейчас находится перед решением, от которого зависит не только их жизнь, но и жизнь всей страны. Братья, есть исторический момент, когда личное внутреннее ощущение даже стопроцентной правоты должно отойти на второй план", - сказала дипломат в своем обращении из Троице-Сергиевой лавры, которое было опубликовано в ее Telegram-канале.

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Захарова также привела пример того, что на века и тысячелетия стало символом предательства.

"Вы вспомните, главным предателем на нашей планете считается Иуда, - продолжила она. - Когда его спросили, где молится Иисус Христос, где он находится, он сказал, что в Гефсиманском саду, и даже привел туда. Он сказал правду и показал верно, только, говоря эту правду, он совершал самое страшное предательство не только в своей жизни, но в истории человечества". "Не повторяйте этих ошибок. Будьте смелыми, будьте верными, будьте защитниками страны и народа", - призвала дипломат.

Официальный представитель МИД отметила, что записывает обращение в том месте, где находятся мощи Сергия Радонежского. "Святого, который является покровителем нашей страны, нашего народа, - сказала она. - Того самого, который сумел во времена братоубийственной смуты и междоусобицы сплотить народ перед лицом внешнего врага ради будущего. Сколько тогда, <...> много веков назад, было споров, мнений, предательств, подвигов, но он смог вывести людей из этой тьмы".

"Вот сейчас все, что нам необходимо, - это единение, наше единство. Именно в нем сила, именно в этом единстве правда", - заключила Захарова.

О мятеже

Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.