Медведев назвал цель действий Пригожина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал попытку вооруженного мятежа, устроенную бизнесменом Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Политик отметил, что мятеж является продуманной и спланированной операцией, направленной на захват власти в стране, пишет РИА «Новости».

«Мятеж продуманная и спланированная операция, цель которой - захват власти в стране», - подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза предупредил, что если ядерный арсенал РФ окажется «под управлением бандитов», весь мир будет на грани уничтожения.

По мнению Медведева, в подготовке мятежа могли принять участие иностранные специалисты, и лица, отслужившие в элитных частях ВС РФ.

Руководство России, подчеркнул зампред Совбеза, не даст «свихнувшимся преступникам и их поклонникам» захватить власть в стране.