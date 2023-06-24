МИД предостерег Запад от попыток воспользоваться ситуацией в России
В МИД РФ на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер» сделали ряд заявлений по внутренней и международной повестке. В частности, в ведомстве предупредили, что любые попытки воспользоваться создавшимся положением в антироссийских целях обречены на провал. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.
Дипломаты подчеркнули, что попытка вооруженного мятежа вызвала в российском обществе резкое неприятие.
Это обусловлено тем, пояснили в ведомстве, что авантюристические устремления заговорщиков фактически направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, их мятеж играет на руку внешним врагам России.
«Предостерегаем западные страны от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД отметили, что подобные попытки не имеют никаких перспектив, они не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом.
Ситуация в ближнесрочной перспективе найдет решение, которое будет достойно вековой мудрости российского народа и Государства российского, резюмировали в ведомстве.