МИД предостерег Запад от попыток воспользоваться ситуацией в России

В МИД РФ на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер» сделали ряд заявлений по внутренней и международной повестке. В частности, в ведомстве предупредили, что любые попытки воспользоваться создавшимся положением в антироссийских целях обречены на провал. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Дипломаты подчеркнули, что попытка вооруженного мятежа вызвала в российском обществе резкое неприятие.

Это обусловлено тем, пояснили в ведомстве, что авантюристические устремления заговорщиков фактически направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, их мятеж играет на руку внешним врагам России.

«Предостерегаем западные страны от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что подобные попытки не имеют никаких перспектив, они не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом.